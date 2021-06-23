Армения в октябре в третий раз примет авторитетный международный «Саммит мыслей»

В октябре 2021 года Армения в третий раз примет авторитетный международный «Саммит мыслей». Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Саммит мыслей», ежегодно проводимый во французском городе Шамони, проводится в Армении с 2019 года. Исключительная договоренность по организации мероприятия была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Республики Армения Армен Саргсян участвовал в качестве основного докладчика на ежегодном «Саммите мыслей».

Армянский «Саммит мыслей» 2021 г. состоится в Дилижане, в Учебно-исследовательском центре Центрального банка. Об этом сообщили соорганизаторы саммита - президент Республики Армения Армен Саркисян, президент Центрального банка Армении Мартын Галстян и основатель саммита «The Monthly Barometer» Тьерри Маллере во время онлайн-встречи с участниками саммита.

Приветствуя участников, президент Армен Саргсян особо отметил: «Думаю, многие из нас скучают по «Саммиту мыслей». В этом году их будет несколько в Шамони, в Дилижане и в Вашингтоне. Эти три саммита показывают, что людям действительно интересно, что думают участники саммита по тому или иному вопросу».

На встрече обсуждались основные темы саммита этого года, которые будут касаться геополитики региона Южного Кавказа, а также вопросов технологического развития.

«Когда я думаю об Армении, я хочу думать о будущем, как восстановить страну, учиться на своих ошибках и принимать правильные решения, строить новую Армению, которая будет связана с новыми технологиями и идеями. Самый мощный ресурс, который есть в Армении, - это человек. Я один из тех, кто считает, что человеческие ресурсы намного богаче, мощнее и сильнее, чем что-либо. Я думаю, что у стран, богатых другими природными ресурсами, нет другого выбора, кроме как развивать человеческие ресурсы с их помощью, потому что это будущее, это 21 век», - сказал президент Саргсян.

««Саммит мыслей» должен продолжиться в Армении, он должен изучить будущее специальных технологий, таких как искусственный интеллект, биотехнологии, и понять, чем 2021 год отличается от 2019 года».

Соорганизатор саммита Тьерри Маллере, организатор саммита «The Monthly Barometer» выразил удовлетворение проведением «Саммита мыслей» в Армении. «Первый армянский «Саммит мыслей», который прошел в Дилижане в 2019 году, имел большой успех, второй, в 2020 году был дистанционным из-за двух негативных потрясений - войны и пандемии. Несомненно, у третьего будет исключительный успех. «Саммит мыслей» объединяет великих мыслителей, великих участников, великих инвесторов, которые думают о том, как сделать завтрашний мир лучше», - сказал Тьерри Маллере. «Возможно, мы сможем сосредоточиться на геополитике, искусственном интеллекте и на том, как они могут помочь сделать экономики наших стран более стабильными и процветающими».

Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян отметил, что и в этот раз Учебно-исследовательский центр Центрального банка в Дилижане готов принять участников саммита. «Два года назад в Армении стартовал армянский «Саммит мыслей». Он под одной крышей, чтобы подумать о будущем, собрал замечательных людей. Мы объединили свое творческое мышление и энергию, чтобы ответить на два важных вопроса: каким будет будущее, и что мы можем с этим поделать? Последние два года показали, что на эти вопросы нужно были ответы», - сказал Мартын Галстян. - «Мир может изменяться, непредсказуемо и очень быстро. Это и привело к проведению в этом году «Армянского саммита мыслей» по региональной геополитике и развитию технологий в 21 веке».

В «Саммите мыслей» принимают участие около 300 известных и влиятельных политиков, ученых, бизнес инвесторов, руководителей крупных компаний и СМИ со всего мира. Основная цель мероприятия - представить новые идеи по наиболее важным вопросам, представляющим глобальный интерес, наладить доверительные партнерские отношения посредством прямых обсуждений.

Проведение подобного мероприятия в Армении с визитом влиятельных лиц и лидеров, представляющих бизнес, научную и политическую сферы, будет способствовать повышению международного рейтинга нашей страны. Саммит - это уникальная возможность представить потенциал Армении, развивать новые направления сотрудничества и наладить деловые связи.