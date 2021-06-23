Архиепископ Нурхан Манукян поздравил Никола Пашиняна

Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян направил исполняющему обязанности премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну поздравительное письмо по случаю победы возглавляемой им партии «Гражданский договор».

«Мы молимся, чтобы Вы способствовали установлению солидарности на Родине, оправдали бы ожидания нашего народа, повысили безопасность Республики Армения и Арцаха, реформировали армянскую армию и способствовали восстановлению ее боеспособности, развитию экономики, улучшению социальных условий на нашей Родине», - написал архиепископ Нурхан Манукян и добавил, что надеется увидеть Никола Пашиняна на Святой Земле.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги досрочных парламентских выборов. По предварительным результатам, партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.