В озеро Севан выпущено 17 000 мальков форели

Из устья реки Карчахпюр в озеро Севан было выпущено 17 000 мальков севанской форели вида «гегаркуник», выращенных в Карчахпюрском рыбоводном хозяйстве ЗАО «Севанский ишхан», весом в 9,8 грамма.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении сельского хозяйства и охраны природы Гегаркуникской областной администрации, при запуске присутствовали представители Министерства окружающей среды, ГНКО «Севанский национальный парк», ЗАО «Севанский ишхан». До конца года планируется выпустить в озеро Севан еще 60-75 000 мальков. «В этом году планируется выпустить около 92 000 мальков севанской форели вида «гегаркуник», 17 000 мы уже выпустили. Мы отложили проведение мероприятия до поздней осени, чтобы мальки набрали бы более трех граммов веса и стали бы более жизнеспособными к дальнейшему росту и развитию», - сказал Тигран Варданян, директор ЗАО «Севанский ишхан».

Хосров Хлгатян