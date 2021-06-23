Власти США выделят $8 млрд на восстановление работы аэропортов после пандемии

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выделит $8 млрд в виде грантов для помощи в восстановлении штатной работы аэропортов страны, понесших ущерб от последствий пандемии коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщается во вторник в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФАУ.

"Гранты <...> позволяют сохранить рабочие места и помочь авиационному сектору восстановиться, в то время как все больше американцев проходят вакцинацию [от коронавируса] и снова начинают путешествовать", - приводятся в заявлении слова министра транспорта США Пита Буттеджаджа.

Выделенные средства будут направлены на выплату заработных плат сотрудникам и реализацию проектов в строительстве, уточняется в документе. Также гранты могут быть использованы для снижения арендной платы розничных компаний, работающих в терминалах. Согласно критериям, для получения финансирования руководство аэропортов должно нанять на работу по меньшей мере 90% допандемийного числа сотрудников.

"ФАУ стремится к сотрудничеству с авиационной отраслью, пока она восстанавливается от последствий пандемии", - заявил глава авиарегулятора Стив Диксон, слова которого публикуются в заявлении.

Как сообщается в пресс-релизе, финансирование грантов обеспечивается в рамках предложенной президентом страны Джо Байденом программы краткосрочных мер по борьбе с пандемией и ее последствиями на сумму $1,9 трлн, получившей название American Rescue Plan.