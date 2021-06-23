Михаил Мясникович поздравил Армена Саргсяна с Днем рождения

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил президента Республики Армения Армена Саргсяна с Днем рождения.

Как сообщает «Арменпресс», в поздравительном письме, в частности, говорится: «В этот день особенно приятно отмечать Ваши многочисленные достижения не только на национальной и международной арене, но и в научной сфере. Вы выдающийся ученый, почетный доктор Национальной академии наук Республики Армения».

Председатель Коллегии ЕЭК пожелал Армену Саргсяну крепкого здоровья, дальнейших успехов в деле развития современной независимой Армении, дружбы и укрепления партнерства в Евразийском экономическом союзе.