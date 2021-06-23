Азербайджан воспользовался пандемией, чтобы напасть на Арцах: выступление Соса Аветисяна в ПАСЕ

Депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Мой шаг» Сос Аветисян в Парламентской ассамблее Совета Европы обратил внимание на то обстоятельство, что Азербайджан, не прислушиваясь к призывам о прекращении боевых действий, использовал пандемию, чтобы совершить нападение на Республику Арцах.

Как передает «Арменпресс», Сос Аветисян начал свое выступление, выразив благодарность баронессе Масеини за ее отличную работу, в котой она подробно изучила пандемию и ее вызовы с точки зрения детей.

«История, которую я хочу вам рассказать, очень проста: 23 марта, если не ошибаюсь, секретарь ООН, учитывая пандемию, призвал к прекращению боевых действий.

Он подчеркнул, что были дети, которые не смогли реализовать свое право на образование, они, как и все дети во всем мире, находились в самоизоляции.

«В нашем случае они получали более суровые уроки опасности, разрушения их домов, школ и больниц. Они узнали, что родители должны увезти их в другие места, иначе они просто умрут. Они видели двойную войну․Первая - была эпидемия, с которой боролся весь мир, а вторая - агрессия», - сказал Сос Аветисян.

Приведя некоторые цифры, депутат напомнил, что около 40 000 детей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы защититься от агрессии. Многим из них пришлось уехать так быстро, что они не смогли взять с собой даже самое необходимое. Он счел обсуждение этой темы очень важным, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы ни один ребенок во всем мире оказался бы в такой ситуации.

«Я хочу, чтобы дети получали образование в своих школах, в мире. Это очень проблематичный вопрос. Очень важно, чтобы международное сообщество было полезно в вопросе оказания гуманитарной помощи этим детям, потому что я думаю, что в такие трагические моменты только содействие может представить детям их будущее и повлиять на все человечество», - отметил Сос Аветисян.