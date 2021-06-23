Государство и общество от МНОКС ожидают лучших результатов: Думанян

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения состоялось рабочее совещание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Совещание, на котором присутствовали заместители министра, координирующие сферы деятельности министерства, руководители отдельных структурных подразделений ведомства, провел и. о. министра Ваграм Думанян.

И. о. министра подчеркнул необходимость повышения эффективности отраслевой работы, подчеркнув, что на данном этапе государство и общество ожидают от министерства лучших результатов, перспективных программ развития.

«Министерство предприняло серьезные отраслевые программы развития, ряд важных шагов уже сделан, их необходимо продолжить более стабильными темпами», - подчеркнул Ваграм Думанян.

В ходе совещания обсуждались и вопросы, касающиеся отраслевых реформ и трудовой дисциплины.