Председатель Китая поздравил президента Армении Армена Саркисяна с днём рождения

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю Дня рождения направил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель Китая подчеркнул, что Армения для них традиционно дружественная страна. Он, в частности, отметил, что в прошлом году Китай и Армения рука об руку боролись против пандемии коронавируса, что стало новым стимулом для развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.

«Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с Вами прилагать усилия для того, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень во благо наших народов и стран», - сказано, в частности, в поздравительном послании председателя Китая Си Цзиньпина.