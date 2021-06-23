В связи с внеочередными выборами в Армении СДП Гнчакян распространила заявление

Центральное правление Социал-демократической партии Гнчакян в связи с внеочередными выборами в Армении распространило заявление. «Арменпресс» представляет заявление, распространенное партией.

«Центральное правление Социал-демократической партии Гнчакян поздравляет всех граждан Республики Армения с успешными, справедливыми, свободными и прозрачными выборами. В накаленной внутриполитической атмосфере проведение свободных и прозрачных выборов - большая победа нашего народа. В то же время важнейшим достижением укрепления демократии в Армении является тот факт, что по всей стране была проведена хотя и недолгая, но горячая, настоящая предвыборная кампания, с целью завоевать голос каждого гражданина Армении.

В связи с этим, мы поздравляем премьер-министра Никола Пашиняна и его политическую команду с впечатляющей победой на выборах и уверены, что, предоставив премьер-министру обновленный мандат власти, избиратель посылает четкий завет, что наряду с возвращением наших военнопленных, выводом азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, постоянным и справедливым вопросом решения проблемы Арцаха, укреплением безопасности и безопасности Республики Армения, вопросы демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией остаются приоритетами.

С другой стороны, мы считаем неприемлемыми и осуждаемыми оскорбительные выражения и ярлыки, адресованные избирателям некоторыми политиками, рядом священнослужителей, которые лишь усиливают поляризацию общества, в то время как сегодня единственным императивом должно быть снятие внутренней напряженности. В этой связи мы приветствуем призыв премьер-министра к консолидации и к диалогу и надеемся, что это будет первым шагом к восстановлению солидарности и к решению проблем, стоящих перед Родиной, сделанным совместными усилиями».