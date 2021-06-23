Пока мир боролся с Covid, дети Арцаха прятались в бомбоубежищах: речь депутата НС Армении в ПАСЕ

Депутат парламентской фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Татевик Айрапетян в Парламентской ассамблее Совета Европы вновь обратила внимание европейских коллег на разрушения в Арцахе, нанесенные вследствие азербайджанской агрессии, напомнив, что пока международное сообщество призывало к борьбе с пандемией, жители Арцаха вынуждены были бороться с азербайджанской агрессией.

Как сообщает «Арменпресс», депутат начала свое выступление с напоминания: «Пока мир боролся с пандемией, дети Арцаха прятались в бомбоубежищах».

Татевик Айрапетян процитировала слова одной из них, 8-летней Марии. «Мне повезло, что было воскресенье, иначе мы пошли бы в школу, и было бы очень плохо ... потому что, если бы мы пошли в школу, мы бы вряд ли выжили ...».

Она подчеркнула, что из-за агрессии Азербайджана, которого поддерживала Турция, многим раненым требовалась медицинская помощь, в результате чего системы здравоохранения Армении и Арцаха оказались под беспрецедентной тяжестью. «Это многие центры лечения COVID-19 заставило трансформироваться и адаптироваться к новой ситуации. В Нагорном Карабахе с населением в 150 000 человек до вторжения в Азербайджан лечились от COVID-19 300 человек, но из-за многочисленных разрушений и депортаций стало невозможно получать статистику эпидемии. Кроме того, проживание большого количества людей в убежищах распространение болезни сделало неконтролируемым», - сказала Татевик Айрапетян.

Она напомнила, что в соответствии с Протоколом № 77 к Протоколу № 1 Женевской конвенции «дети пользуются особым уважением, защищены от всех форм непристойных посягательств», что совершенно не соблюдалось в дни 44-дневной войны в Арцахе.

Депутат подчеркнула, что в результате войны дети пострадали не только физически, но и морально, многие из них лишились родителей, родных домов, нормального образа жизни и были вынуждены смотреть в глаза смерти. Татевик Айрапетян представила краткую статистику: «В результате азербайджанской агрессии в Арцахе были разрушены 71 школа и 14 детских садов. В результате агрессии, сопровождавшейся эпидемией, более 8 000 школьников лишились права на образование. Таким образом, агрессия, сопровождавшаяся эпидемией, разрушила жизни многих детей, проживающих в Арцахе, и в Армении, создав множество проблем со здоровьем и проблем психологических, которые останутся на всю оставшуюся жизнь. Я благодарю за важный отчет. Я сочла необходимым для всех нас обратить внимание на тот факт, что в то время как все международное сообщество призывало к борьбе с пандемией, люди в Арцахе вынуждены были бороться против азербайджанской агрессии», - сказала Татевик Айрапетян.