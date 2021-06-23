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Решающим вкладом Россия остановила конфликт в Нагорном Карабахе: Владимир Путин

Решающим вкладом Россия остановила конфликт в Нагорном Карабахе: Владимир Путин

В видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности президент России Владимир Путин коснулся и карабахской проблемы. Он отметил, что решающим вкладом Россия остановила конфликт в Нагорном Карабахе.

«Российские миротворцы в регионе надежно гарантируют мир и безопасность, они многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», - как сообщает Арменпресс, сказал Владимир Путин.

По словам президента России, Россия никогда не забывает своей ответственности за безопасность и процветание соседних стран. «Нас объединяют неразрывные исторические, культурные и человеческие узы», - добавил он.


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