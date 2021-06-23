Временно будет прекращено газоснабжение потребителей части общины Лчашен Гегаркуникской области
10:56, 23 Июнь, 2021
ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что с целью проведения плановых работ 24 июня с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по некоторым адресам общины Лчашен Гегаркуникской области.
«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен