Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что интенсивность ультрафиолетового излучения превышает норму. Рекомендуется с 11:00 до 17:00 избегать пребывания под прямыми солнечными лучами.

«Сегодня и завтра УФ-индекс на всей территории Республики Армения будет в диапазоне 6-7 (высокий). При значениях УФ-индекса 6-7светлокожим не рекомендуется находиться под солнцем более 18 - 22 минут, людям со смуглой кожей - не более 35 - 39 минут. Об этом на своей странице в Facebook написал Гагик Суренян, заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга.