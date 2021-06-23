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«Будь свободным»: Андре Симонян выпустил новую песню

«Будь свободным»: Андре Симонян выпустил новую песню

Андре Симонян представил поклонникам песню «Азат» - «Будь свободным», видеоролик которой уже есть в интернете.

Как сообщает «Арменпресс», автор слов - сам Андре Симонян, исполнитель на гитаре - Патрик Аветисян, приглашенная вокалистка - Арпине Арутюнян.

«Впервые я попробовал написать авторскую песню на армянском языке. Жду ваши положительные и отрицательные комментарии», - написал музыкант на своей официальной странице в Facebook.


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