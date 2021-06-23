«Будь свободным»: Андре Симонян выпустил новую песню
10:37, 23 Июнь, 2021
Андре Симонян представил поклонникам песню «Азат» - «Будь свободным», видеоролик которой уже есть в интернете.
Как сообщает «Арменпресс», автор слов - сам Андре Симонян, исполнитель на гитаре - Патрик Аветисян, приглашенная вокалистка - Арпине Арутюнян.
«Впервые я попробовал написать авторскую песню на армянском языке. Жду ваши положительные и отрицательные комментарии», - написал музыкант на своей официальной странице в Facebook.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен