«Будь свободным»: Андре Симонян выпустил новую песню

Андре Симонян представил поклонникам песню «Азат» - «Будь свободным», видеоролик которой уже есть в интернете.

Как сообщает «Арменпресс», автор слов - сам Андре Симонян, исполнитель на гитаре - Патрик Аветисян, приглашенная вокалистка - Арпине Арутюнян.

«Впервые я попробовал написать авторскую песню на армянском языке. Жду ваши положительные и отрицательные комментарии», - написал музыкант на своей официальной странице в Facebook.