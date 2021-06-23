Никол Пашинян направил премьер-министру Люксембурга поздравительное послание

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян по случаю национального праздника страны направил премьер-министру Великого герцогства Люксембург Ксавье Бетелю поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

В послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени правительства Республики Армения и от себя лично по случаю Национального дня Великого Герцогства Люксембург хочу передать Вам и членам правительства Люксембурга теплые поздравления и наилучшие пожелания процветания и развития!

Армения придает большое значение дальнейшему развитию и расширению многоуровневых отношений с Люксембургом во всех областях, представляющих взаимный интерес. Хочу подтвердить готовность армянской стороны приложить усилия для максимальной реализации значительного потенциала существующего сотрудничества между нашими двумя странами.

Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою глубокую признательность за решительную принципиальность, выраженную правительством Люксембурга во время азербайджано-турецкую агрессии, развязанной Азербайджан против Республики Арцах, и в вопросе посягательства на суверенную территорию Армении, а также за то, что эти вопросы Вы поднимали на многосторонних платформах.

Уверен, что существующий конструктивный диалог между нашими государствами будет и дальше развиваться и расширяться во благо наших двух дружественных народов.

Желаю Вам и правительству Люксембурга новых успехов».