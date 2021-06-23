Председатель парламентской Группы дружбы с Арменией поздравил Пашиняна с победой на выборах

Артем Дмитрук, председатель Группы дружбы Украина-Армения Верховной Рады, представитель правящей фракции «Слуга народа» поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», «AnalitikaUA» написала, что, по мнению депутата, есть много вопросов, в которых Киев и Ереван могут помочь друг другу.

«Народы Армении и Украины, безусловно, - друзья. У нас общая история, общие успехи, общие потери. Поэтому мы должны вместе двигаться вперед», - сказал Артем Дмитрук.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. По предварительным результатам, партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.