Глава МККК отметил важность сотрудничества с РФ в Нагорном Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает высокий уровень сотрудничества с Россией, в том числе в Сирии и в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом Агентству ТАСС накануне своего визита в Москву заявил президент МККК Петер Маурер.

«Россия - страна с богатой историей, член Совета безопасности ООН, нет сомнений в том, что она является одним из ключевых игроков на международной арене, она может сыграть роль в различных кризисных ситуациях, в которых работает МККК. В этом контексте мы работаем со многими влиятельными игроками, в том числе и с Россией. У нас высокий уровень сотрудничества с Россией в различных областях, например, в Сирии и в Нагорном Карабахе», - сказал Маурер. Он призвал международных игроков работать над урегулированием гуманитарных вопросов.

Ожидается, что Питер Маурер 23 июня встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Маурер также примет участие в Московской конференции по международной безопасности.