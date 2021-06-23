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Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Президент Александр Лукашенко от имени народа Беларуси лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Николая Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах.

«Ваша решимость и служение интересам армянского народа стали залогом успеха в общественно-политической кампании за страну», - как сообщает «Арменпресс», заявил президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что сотрудничество Минска и Еревана в различных сферах будет и дальше развиваться во имя дружбы и процветания народов двух стран.


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