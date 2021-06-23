Инициатива «Будущее армянское» в связи с выборами в Армении распространила заявление

Инициатива «Будущее армянское» распространила заявление по поводу парламентских выборов в Армении. «Арменпресс» представляет заявление инициативы.

«Поздравляем граждан Армении с завершением внеочередных парламентских выборов, проведенных в это непростое для страны время. Мы полны надежды, что представители избранных партий, преодолевая беспрецедентные вызовы, во имя укрепления нашей страны и нации, приложат все усилия для обеспечения солидарности между всеми армянами.

Хотя эти выборы и воля граждан Армении важны, есть и другие важные задачи, которые необходимо решить армянам всего мира. Наши цели - мы должны защитить суверенитет Армении, противостоять изоляции и набрать вес за счет стратегического партнерства на региональном и глобальном уровнях, обеспечить физическую безопасность и правовой статус Арцаха, способствовать развитию конкурентоспособной экономики, которая привлечет человеческий и финансовый капитал и превратить взаимоотношения Армении и диаспоры в отношения, основанные на взаимности и доверии.

Мы убеждены, что это видение станет возможным благодаря разумному управлению, при котором все заинтересованные стороны будут работать сообща, и в поисках эффективных и устойчивых решений будут принимать решения, основанных на фактах. Инициатива «Будущее армянское», посвященная 15 целям, по-прежнему привержена своей доле коллективной ответственности в видении будущего нашей нации и пути, который с успехом приведет нас туда. Вместе с 35 000 инициаторами этого движения мы надеемся помочь запустить процесс строительства нашего государства посредством эффективного сотрудничества с новым правительством, новым Парламентом и всеми заинтересованными сторонами».