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Цены на цветные металлы - 22-06-21

Цены на цветные металлы - 22-06-21

ЛОНДОН, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2370.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9070.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2172.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17346.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 29810.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2844.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43651.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 44540.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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