Евро-2020: состоятся последние матчи группового этапа

Состоятся матчи последнего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», за путевки в следующий этап будут бороться команды групп E и F. В группе E Швеция сыграет с Польшей, Словакия - с Испанией. В этой группе путевку в 1/8 финала имеет только Швеция. Словакия набрала 3 очка, Испания 2 очка и Польша 1 очко.

В группе F Германия будет соревноваться с Венгрией, Португалия - с Францией. У чемпиона мира Франции уже есть путевка в 1/8 финала. Германия и Португалия набрали по 3 очка, Венгрия - 1 очко.

Матчи состоятся:

Швеция - Польша - в 20:00

Словакия - Испания - в 20:00

Германия - Венгрия - в 23:00

Португалия - Франция - в 23:00