Евро-2020: состоятся последние матчи группового этапа
00:59, 23 Июнь, 2021
Состоятся матчи последнего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», за путевки в следующий этап будут бороться команды групп E и F. В группе E Швеция сыграет с Польшей, Словакия - с Испанией. В этой группе путевку в 1/8 финала имеет только Швеция. Словакия набрала 3 очка, Испания 2 очка и Польша 1 очко.
В группе F Германия будет соревноваться с Венгрией, Португалия - с Францией. У чемпиона мира Франции уже есть путевка в 1/8 финала. Германия и Португалия набрали по 3 очка, Венгрия - 1 очко.
Матчи состоятся:
Швеция - Польша - в 20:00
Словакия - Испания - в 20:00
Германия - Венгрия - в 23:00
Португалия - Франция - в 23:00
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен