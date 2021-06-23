Газета «Айастани Анрапетутюн»: Севан, по всей вероятности, «расцветет» и в этом году

«Недавно мы осмотрели несколько частей Севана. Не приблизившись до полуострова, заметили, что вода у Цовинара уже зеленая. Значит ли это, что и в этом году озеро «расцветет»?

Бардух Габриелян, директор Научного центра зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Республики Армения, рассказал «Айастани Анрапетутюн», что «сине-зеленое цветение только начинается, зеленый цвет воды еще не является цветением сине-зеленых водорослей, но уже видно, что они зацветут. Предпосылки для этого уже есть».

В последние годы мы часто слышим, что на Севане цветут водоросли, они умирают, исчезают, а затем снова цветут. Цвет водорослей, захвативших озеро, определяет сине-зеленый цвет воды. Но, на самом деле, как отмечает Б. Габриелян, водоросли погибают, но не исчезают, они опускаются на дно озера, создавая дополнительные органические вещества. И чем больше этого материала в данном году, тем более благоприятные условия создаются для цветения в следующем году. Среди этих благоприятных условий - потепление климата, понижение уровня озера в предыдущие годы, проникновение в озеро живых элементов, не возрастающий запас рыбного мира. «Правда, наша рыба кормится не этими водорослями, а пищей, содержащей это органическое вещество. А запасов рыбного мира, как мы уже сказали, не хватает. То есть не работает вся цепочка», - поясняет специалист.

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