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Наши молодые боксеры вышли в финал чемпионата Европы

Наши молодые боксеры вышли в финал чемпионата Европы

Два армянских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи до 22 лет, который проходит в Италии. Они будут бороться за высшие медали.

Как сообщает «Арменпресс», воспитанник спортивной школы имени Владимира Енгибаряна Артур Базеян (56 кг) одержал победу над российским боксером Алексеем Кисилевым со счетом 3:2. В финал выходит и воспитанник спортивной школы Ахуряна Амбарцум Акопян (81 кг), его соперник  Андрей Чиряков из Молдовы из-за полученной травмы на ринг не выйдет. Финал состоится 24 июня.


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