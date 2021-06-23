Наши молодые боксеры вышли в финал чемпионата Европы

Два армянских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы по боксу среди молодежи до 22 лет, который проходит в Италии. Они будут бороться за высшие медали.

Как сообщает «Арменпресс», воспитанник спортивной школы имени Владимира Енгибаряна Артур Базеян (56 кг) одержал победу над российским боксером Алексеем Кисилевым со счетом 3:2. В финал выходит и воспитанник спортивной школы Ахуряна Амбарцум Акопян (81 кг), его соперник Андрей Чиряков из Молдовы из-за полученной травмы на ринг не выйдет. Финал состоится 24 июня.