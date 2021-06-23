На розыгрыше Кубка мира по шахматам Армению представят 5 участников, среди них и Левон Аронян

На розыгрыше Кубка мира по шахматам Армению представят 5 участников. Как сообщает Арменпресс, ФИДЕ объявила имена участников розыгрыша Кубка мира, который пройдет в Сочи с 10 июля по 3 августа. Под флагом Армении выступят Леон Аронян, Габриэль Саргсян, Ованнес Габузян, Айк Мартиросян, Шант Саргсян.

В розыгрыше Кубка мира по шахматам участвуют 206 шахматистов. Левон Аронян вступит в борьбу со второго тура. Жеребьевка остальных пар состоится позже.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян уехал из Армении. Он присоединится к сборной США.