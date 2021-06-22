Женская сборная Армении до 17 лет проведет два товарищеских матча
С 23 по 29 июня женская сборная Армении до 17 лет проведет сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в рамках сбора наша команда 26 и 28 июня проведет два товарищеских матча со сборной Беларуси до 17 лет. Главный тренер команды Мариам Степанян пригласила на сбор следующих футболисток.
Вратари:
Астхик Чапанян - «Ван-девушки»
Эрмине Сарибекян - «Арарат-девушки»
Элла де Круйф - «Лос-Анджелес Брейкерс» (США)
Защитники:
Франческа Хачатурянц - «Лос-Анджелес Брейкерс» (США)
Татьяна Григорян - «Страйкерз» (США)
Анна Маргарян - «Арарат-Армения-девушки»
Сюзанна Акопян - «Арарат-Армения-девушки»
Милена Аветисян - «Гюмри-девушки»
Анна Егьян - «Гюмри-девушки»
Светлана Алексанян - «Арарат-Армения-девушки»
Полузащитники:
Диана Меликбекян - «Урарту-девушки»
Эмми Саркисян - «Урарту-девушки»
Розалина Ерицян - «Пюник-девушки»
Тамара Саакян - «Гюмри-девушки»
Вана Дердерян - «Свэп Голд» (США)
Мариам Макарян - «Арарат-Армения-девушки»
Асмик Григорян - «Урарту-девушки»
Мариам Мелконян - «Гюмри-девушки»
Анаит Исаханян - «Нораванк-девушки»
Аракся Амирян - «Урарту-девушки»
Нападающие:
Лусине Костанян - «Урарту-девушки»
Милена Саядян - «Урарту-девушки»
Арина Галстян - «Пюник-девушки»
Нарине Искандарян - «Арарат-Армения-девушки»
Мегри Ампариан - «Свэп» (США)
Мане Нерсисян - США.
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