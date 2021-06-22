Женская сборная Армении до 17 лет проведет два товарищеских матча

С 23 по 29 июня женская сборная Армении до 17 лет проведет сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в рамках сбора наша команда 26 и 28 июня проведет два товарищеских матча со сборной Беларуси до 17 лет. Главный тренер команды Мариам Степанян пригласила на сбор следующих футболисток.

Вратари:

Астхик Чапанян - «Ван-девушки»

Эрмине Сарибекян - «Арарат-девушки»

Элла де Круйф - «Лос-Анджелес Брейкерс» (США)

Защитники:

Франческа Хачатурянц - «Лос-Анджелес Брейкерс» (США)

Татьяна Григорян - «Страйкерз» (США)

Анна Маргарян - «Арарат-Армения-девушки»

Сюзанна Акопян - «Арарат-Армения-девушки»

Милена Аветисян - «Гюмри-девушки»

Анна Егьян - «Гюмри-девушки»

Светлана Алексанян - «Арарат-Армения-девушки»

Полузащитники:

Диана Меликбекян - «Урарту-девушки»

Эмми Саркисян - «Урарту-девушки»

Розалина Ерицян - «Пюник-девушки»

Тамара Саакян - «Гюмри-девушки»

Вана Дердерян - «Свэп Голд» (США)

Мариам Макарян - «Арарат-Армения-девушки»

Асмик Григорян - «Урарту-девушки»

Мариам Мелконян - «Гюмри-девушки»

Анаит Исаханян - «Нораванк-девушки»

Аракся Амирян - «Урарту-девушки»

Нападающие:

Лусине Костанян - «Урарту-девушки»

Милена Саядян - «Урарту-девушки»

Арина Галстян - «Пюник-девушки»

Нарине Искандарян - «Арарат-Армения-девушки»

Мегри Ампариан - «Свэп» (США)

Мане Нерсисян - США.