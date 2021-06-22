ФФА выиграла в грантовой программе UEFA Football and Refugee Grant Scheme 2020/21

Федерация футбола Армении выиграла выиграла в грантовой программе конкурсе UEFA Football and Refugee Grant Scheme 2020/21 (Схема грантов футбола и беженцев УЕФА).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, УЕФА и его партнер - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) - высоко оценивают объединяющую роль футбола в работе по интеграции беженцев. В связи с этим каждый год УЕФА представляет программы грантов, которые посредством футбола помогают беженцам в ассоциациях-членах.

Всего на участие в конкурсе этого года подали заявки 17 ассоциаций, из которых шесть были признаны победителями. Это - Армения, Болгария, Уэльс, Хорватия, Финляндия и Северная Ирландия. УЕФА присуждает каждой ассоциации грант в размере 50 тысяч евро, который будут потрачен на представленную программу интеграции беженцев.

Отдел массового и любительского футбола ФФА в сотрудничестве с Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН в Армении) реализует программу Play together for integration (Сыграем вместе для интеграции), которая направлена на то, чтобы посредством футбола содействовать интеграции проживающих в Армении беженцев и перемещенных семей в новые для них места жительства. О запуске проекта будет объявлено дополнительно.