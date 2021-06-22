Главы МИД стран-членов ЕС посетят Армению

В рамках регионального визита глава МИД Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг, а также управляющий директор внешнеполитической службы Евросоюза по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэль Зиберт и специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар 25 июня прибудут в Армению.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, данный визит санкционирован вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и нацелен на подтверждение готовности ЕС стимулировать утверждения стабильности в регионе.