Стартовала образовательно-культурная программа «Шаг к дому – 2021»

21 июня стартовал первый этап проекта Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры «Шаг к дому». Она представляет собой двухнедельную образовательно-культурную программу, направленную на сохранение и развитие армянской национальной идентичности среди молодежи диаспоры в возрасте 13-18 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры, в программе будут еще три этапа, которые продлятся до середины августа. В них примут участие более 400 молодых людей диаспоры. В Армении юноши и девушки станут участниками различных мероприятий и экскурсий, включая курсы армянского языка и истории, национальные песни и танцы, посетят армянские исторические и культурные памятники, познакомятся с многочисленными образовательными возможностями страны. Учебная программа будет осуществляться под руководством представителей фонда «Teach for Armenia» («Преподавай, Армения»).

Участниками первого этапа стали молодые люди из США, Ливана, Испании, Германии, России, Грузии, Ирана и Украины. Главный уполномоченный Заре Синанян поприветствовал юношей и девушек, отметив, что после годичного перерыва по причине COVID-19, Родина соскучилась по своим детям из диаспоры, по их теплу и улыбкам.

Все расходы 14-дневной программы в стране оплачиваются правительством Республики Армения, включая проживание и питание, экскурсии и т.д.