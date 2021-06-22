МИД Франции подтверждает свою поддержку суверенности и территориальной целостности Армении: МИД

Франция приветствует проведение 20 июня парламентских выборов в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявили в МИД Франции.

«По данным Центральной избирательной комиссии Армении, партия «Гражданский договор», возглавляемая действующим премьер-министром Николом Пашиняном, является лидером на выборах с большим преимуществом. Франция принимает к сведению предварительное заключение наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ об удовлетворительном уровне голосования.

Франция надеется, что эти выборы позволят Армении противостоять вызовам, с которыми она сталкивается. Она подтверждает свою решимость поддерживать Армению в этих усилиях, а также свою непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и укреплению демократических институтов Армении», - говорится в заявлении.