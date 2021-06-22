В день 80-ой годовщины начала ВОВ состоялась церемония в парке Победы

В день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны и.о. Министра обороны Армении В.В.Арутюнян, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении С.П.Копыркин, Послы Белоруссии, Казахстана и Туркменистана а также сотрудники российской дипмиссии возложили венки и цветы к Вечному огню у монумента «Мать Армения».

Как сообщает Арменпресс, Сергей Копыркин отметил, что сохранение памяти о героических страницах общей истории придаёт нам силы для преодоления тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Посол акцентировал важность отстаивания исторической правды на фоне стремления некоторых стран не только исказить ее, принизив подвиг совестного народа, но и обелить сторонников и пособников нацистов. Отметив вклад в Победу армянского народа, глава дипмиссии подчеркнул, что как в России, так и в Армении память о Великой Отечественной войне священна.

По словам посла, память о победе в борьбе с фашизмом, которая стоила миллионов жизней, должна научить человечество одному: мир - это абсолютная ценность, и необходимо сделать все, чтобы принести мир и солидарность между народами.

«Нельзя не отметить весьма значительный вклад армянского народа в разгром фашистской Германии и ее приспешников. Армяне с первых дней сражались на фронтах войны и достойно выполняли свой военный долг. Армения дала фронту свыше 600 тысяч бойцов, шесть дивизий, четырех блестящих маршалов и адмирала флота, более 100 Героев Советского Союза», - подчеркнул посол.