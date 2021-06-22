Никол Пашинян провел встречу с Самвелом Бабаяном

В рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами Никол Пашинян сегодня провел встречу с Самвелом Бабаяном, который возглавлял предвыборный список Либеральной партии.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Бабаян, рад видеть Вас. Я по возможности следил за Вашей кампанией в предвыборный период и сожалею, что Ваша политическая сила не преодолела необходимый барьер для прохождения в парламент. И я инициировал сегодняшнюю встречу, чтобы услышать Ваше мнение о дальнейших политических процессах, о том, как мы можем, какие форматы мы видим, чтобы внепарламентская оппозиция, в том числе и Вы, и правительство могли прислушиваться друг к другу, и какие возможности Вы видите во всем этом.

Самвел Бабаян: Спасибо. Прежде всего, поздравляю всех вас, Вашу партию, потому что Вы действительно взяли на себя большую ответственность. Будущее нужно строить, и Армения возлагает большие надежды на то, что Вы обеспечите развитие и защиту. Я поздравил две другие партии, потому что мы должны суметь объединиться в этой ситуации, мы должны пойти на это. Будущее требует этого от нас. На мой взгляд, каждый должен отказаться от своих амбиций и попытаться сотрудничать во имя нашего государства, во имя нашего будущего. Я считаю, что внутренняя стабильность решит большие проблемы, если мы все осознаем и поймем, что интересы нашего государства должны превалировать над всем остальным. Это во-первых.

Во-вторых, мы изложили свою точку зрения в ходе всего этого политического процесса. Хочу выделить фундаментальные политические вопросы: Конституция и закон - основа. Вся эта суматоха, по мнению нашей команды, происходит из-за несовершенства и неоднозначности правовой базы. Это серьезная проблема, и я прошу в будущем обратить на нее серьезное внимание. Мы должны укреплять государство, чтобы человек мог вкладывать всю свою положительную энергию и ничто не препятствовало этому. У всех есть зло, мы должны ограничить его законами, законодательными актами, чтобы его не было.

Еще раз говорю, я искренне рад - неважно, какой процент мы получили, что произошло, как это произошло - решает народ, и я многократно говорил: так они решили, таким они видят свое будущее, вот и пошли по этому пути. Мы все должны приветствовать это и попытаться быть максимально полезными во всем этом процессе.

Собеседники обсудили вопросы консолидации потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.