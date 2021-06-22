Армен Саркисян провел телефонный разговор с Робертом Кочаряном

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с лидером блока «Армения», вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Роберта Кочаряна с проходом возглавляемого им блока в парламент и пожелал ему плодотворной деятельности на благо Республики Армения.