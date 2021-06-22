Никол Пашинян провел встречу с Арманом Бабаджаняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с лидерами ряда политических сил встретился с лидером партии “Ради республики” Арманом Бабаджаняном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Бабаджанян, рад видеть Вас, сожалею, что блок “Ширинян-Бабаджанян” не преодолел необходимый порог для прохождения в парламент. Как я уже говорил публично, инициатива нашей сегодняшней встречи связана со следующим: я хочу побеседовать с теми силами, которые участвовали в парламентских выборах и склонны к диалогу, хочу понять, какие у Вас идеи относительно того, какие могут быть форматы, чтобы повысить уровень взаимной слышимости и доступности между правительством и внепарламентскими силами.

И, конечно, я думаю, что во время парламентских выборов политические силы сгенерировали достаточно серьезный политический контент, и реализация хотя бы части этого политического контента может внести существенный вклад в вывод Армении из этой сложной ситуации.

Арман Бабаджанян: Господин премьер-министр, прежде всего, позвольте мне поздравить Вас с организацией таких свободных и справедливых выборов в этот решающий для нашей страны период, а также с тем, что эти выборы сделали демократию и демократические процессы в нашей стране необратимыми.

Ваша победа на этих выборах неоспорима и бесспорна, и в этом смысле мы полностью готовы поддержать Ваши инициативы по защите власти народа. В этом контексте мы готовы к диалогу в любом формате. Мы понимаем, какие внутренние и внешние угрозы и вызовы существуют, и я уверен, что мы сможем противостоять и преодолеть их, обладая этой зрелостью и осознанностью. Еще раз примите поздравления от меня, нашей партии и нашего блока. Мы готовы к диалогу.

Собеседники обсудили вопросы консолидации потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.