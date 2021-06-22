В рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами Никол Пашинян провел встречу с Эдмоном Марукяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян продолжает политические консультации с лидерами ряда политических сил. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня Никол Пашинян встретился с лидером партии “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Марукян, прежде всего, спасибо за то, что приняли приглашение. Хочу сказать, что по мере возможностей я следил за избирательной кампанией партии “Просвещенная Армения”, и, честно говоря, я также сожалею, что партия “Просвещенная Армения” не прошла порог вступления в Национальное Собрание, потому что у партии есть свое место, своя роль в нашей политической жизни в последние годы. Сегодня я хотел бы услышать Ваше мнение о дальнейшем ходе политической жизни, хотел бы услышать, какие Вы видите решения для того, чтобы правительство и внепарламентская оппозиция, в том числе партия “Просвещенная Армения”, взаимно прислушивались друг к другу. И другие мысли, если у Вас есть идеи, и Вы считаете необходимым, чтобы мы обсудили эту тему сегодня.

Эдмон Марукян: Господин Пашинян, спасибо за приглашение. Да, партия “Просвещенная Армения” провела кампанию в основном под лозунгами солидарности, восстановления внутренней солидарности, восстановления единства внутри страны. По сути, мы думаем, что наша повестка дня проиграла на этих выборах. Хотя это ничего не значит, и партия продолжит играть свою роль и представлять подходы, которые мы защищаем и защищали, а также ценности, лежащие в основе партии. Надеюсь, что вновь сформированный парламент и проведение парламентских выборов в целом могут стать основой для преодоления внутриполитического кризиса в стране.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы консолидации потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.