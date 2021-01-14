Предстоящие на 23 июня мероприятия
17:44, Июнь 22, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 21:45 Я чувствую ответственность перед нашим народом и будущими поколениями: Арутюнян готов к диалогу
- 21:42 Сборная Армении до 15 лет в напряженной борьбе уступила команде Ливана до 16 лет
- 21:23 Женская сборная Армении до 17 лет проведет два товарищеских матча
- 21:08 ФФА выиграла в грантовой программе UEFA Football and Refugee Grant Scheme 2020/21
- 20:51 Главы МИД стран-членов ЕС посетят Армению
- 20:37 Стартовала образовательно-культурная программа «Шаг к дому – 2021»
- 19:45 В ЦИК представлено заявление о пересчете результатов голосования на 27 избирательных участках
- 19:24 МИД Франции подтверждает свою поддержку суверенности и территориальной целостности Армении: МИД
- 19:22 В день 80-ой годовщины начала ВОВ состоялась церемония в парке Победы
- 18:39 Никол Пашинян провел встречу с Самвелом Бабаяном
- 18:11 Армен Саркисян провел телефонный разговор с Робертом Кочаряном
- 17:55 Никол Пашинян провел встречу с Арманом Бабаджаняном
- 17:54 В рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами Никол Пашинян провел встречу с Эдмоном Марукяном
- 17:53 У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
- 17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-21
- 17:44 Предстоящие на 23 июня мероприятия
- 17:36 Азиатские индексы - 22-06-21
- 17:21 В Грузии отменяют "комендантский час" и маски на улицах
- 17:12 Никол Пашинян принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна
- 17:11 В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца
- 16:46 Президент провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном
- 16:40 Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
- 16:26 Формат сопредседателей Минской группы продолжает действовать: в повестке региональный визит
- 16:18 Азербайджан ведет с ЮНЕСКО переговоры по поводу отправки миссии в Агдам, Физули и в Шуши
- 16:16 Никол Пашинян встретился с Левоном Шириняном
17:48, 16.06.2021
Просмотрели 1877 раз Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
23:19, 20.06.2021
Просмотрели 1574 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов
15:28, 15.06.2021
Просмотрели 1283 раз Визит Эрдогана в Шуши мы рассматриваем как новую попытку демонстрации силы: заявление НС Арцаха
02:24, 21.06.2021
Просмотрели 1258 раз Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян
21:24, 18.06.2021
Просмотрели 1242 раз Кандидат в депутаты от блока «Армения» Армен Чарчян арестован