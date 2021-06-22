Азиатские индексы - 22-06-21
ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.12% и составил 28884.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.16% и составил 1959.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 3557.41 пункта, а HANG SENG снизился на 0.63% и составил 28309.76 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 17:54 В рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами Никол Пашинян провел встречу с Эдмоном Марукяном
- 17:53 У 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
- 17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-06-21
- 17:36 Азиатские индексы - 22-06-21
- 17:21 В Грузии отменяют "комендантский час" и маски на улицах
- 17:12 Никол Пашинян принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна
- 17:11 В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца
- 16:46 Президент провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном
- 16:40 Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
- 16:26 Формат сопредседателей Минской группы продолжает действовать: в повестке региональный визит
- 16:18 Азербайджан ведет с ЮНЕСКО переговоры по поводу отправки миссии в Агдам, Физули и в Шуши
- 16:16 Никол Пашинян встретился с Левоном Шириняном
- 16:01 Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google
- 16:00 Никол Пашинян и Норайр Норикян обсудили возможности консолидации
- 15:53 Первопрестол приветствует предложение Пашиняна о диалоге с духовными лидерами
- 15:46 Армен Саргсян в онлайн режиме принял участие в Катарском международном экономическом форуме
- 15:38 Никол Пашинян проводит политические консультации: состоялась встреча с Арамом Саргсяном
- 15:31 Еврокомиссия потратила €2,9 млрд на предзаказы вакцины от коронавируса в 2020 году
- 15:30 Валентина Матвиенко заявила, что РФ продолжит сотрудничество с новым Парламентом Армении
- 15:16 Будет создана лаборатория роботостроения и беспилотных летательных аппаратов
- 15:11 Показатели вакцинации снизились
- 15:00 В Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты
- 14:54 Роберт Кочарян с трудом представляет себя в законодательном органе
- 14:53 Генсек ОБСЕ предложила укреплять сотрудничество с ОДКБ
- 14:37 В Японии мужчина напал с ножом на людей и ранил пять человек
17:48, 16.06.2021
Просмотрели 1869 раз Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
23:19, 20.06.2021
Просмотрели 1507 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов
15:28, 15.06.2021
Просмотрели 1280 раз Визит Эрдогана в Шуши мы рассматриваем как новую попытку демонстрации силы: заявление НС Арцаха
02:24, 21.06.2021
Просмотрели 1235 раз Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян
21:24, 18.06.2021
Просмотрели 1232 раз Кандидат в депутаты от блока «Армения» Армен Чарчян арестован