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Азиатские индексы - 22-06-21

Азиатские индексы - 22-06-21

ТОКИО, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.12% и составил 28884.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.16% и составил 1959.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 3557.41 пункта, а HANG SENG снизился на 0.63% и составил 28309.76 пункта.


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