Никол Пашинян принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 22 июня принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице партии в Facebook.

“Был обсужден формат того, чтобы сделать слышимым голо внепарламентских сил в текущей политике. По результатам встречи никаких договоренностей по этому или какому-либо иному вопросу достигнуто не было», - говорится в сообщении.