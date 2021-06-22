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Никол Пашинян принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна

Никол Пашинян принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 22 июня принял представителя партии “Решение гражданина” Сурена Саакяна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице партии в Facebook.

“Был обсужден формат того, чтобы сделать слышимым голо внепарламентских сил в текущей политике. По результатам встречи никаких договоренностей по этому или какому-либо иному вопросу достигнуто не было», - говорится в сообщении.


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