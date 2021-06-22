В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 42 640 и составило 29 977 861. Как сообщило во вторник на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 1 167 и достигло 389 302.

Суточный рост числа заразившихся стал самым низким за более чем 90 дней - с 23 марта, когда было объявлено о 40 715 новых случаях заражения коронавирусом. При том, что с 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом рекордно низкое число новых случаев заражения было зарегистрировано днем ранее, когда в Индии сделали прививку 8,616 млн человек за одни сутки - это мировой суточный рекорд вакцинации. Общее число сделанных прививок в Индии достигло 288 766 201. Это произошло после того, как власти страны решили с 21 июня начать предоставлять бесплатную вакцину против COVID-19 всем людям в возрасте 18 лет и старше.

С 16 января - даты начала вакцинации в Индии - и по 30 апреля правительство распространяло вакцину от коронавируса бесплатно - тогда прививку получили врачи, медсестры, сотрудники полиции и чрезвычайных служб, а также люди старше 45 лет. С 1 мая в Индии началась вакцинация от коронавируса людей старше 18 лет. Для ускорения программы вакцинации власти разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах вакцинация осталась бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах.