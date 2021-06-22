Президент провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Артура Ванецяна в связи с проходом возглавляемого им блока в парламент по итогам внеочередных парламентских выборов и пожелал ему плодотворной работы на благо Республики Армения.