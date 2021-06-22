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Президент провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном

Президент провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с лидером блока «Честь имею» Артуром Ванецяном. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Артура Ванецяна в связи с проходом возглавляемого им блока в парламент по итогам внеочередных парламентских выборов и пожелал ему плодотворной работы на благо Республики Армения.


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