Формат сопредседателей Минской группы продолжает действовать: в повестке региональный визит

Россия считает, что формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху никогда не прекращался и продолжает действовать. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, имея в виду возобновление переговорного процесса по урегулированию арцахского конфликта.

«Мы исходим из того, что формат сопредседателей продолжает действовать. Есть вопросы, которые стоят в повестке формата сопредседателей. Думаю, многое будет зависеть от позиций сторон», - прокомментировал Копыркин.

По словам российского посла в повестке предстоящий региональный визит сопредседателей Минской группы, но пока нет точной информации, когда он состоится.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Чаффер (США) выступили 13 апреля с совместным заявлением, в котором призвали стороны нагорно-карабахском конфликта возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей.

Постоянный представитель Российской Федерации в ОБСЕ Александр Лукашевич 1 июня заявил, что сопредседатели могут достичь договоренности о посещении армяно-азербайджанской границы в ближайшее время.