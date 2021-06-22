Никол Пашинян встретился с Левоном Шириняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян продолжает политические консультации с лидерами ряда политических сил. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян встретился с председателем Христианско-демократической партии Левоном Шириняном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Ширинян, рад видеть Вас, благодарю, что приняли мое приглашение. Я конечно, я следил за вашей кампанией, у меня остались очень хорошие впечатления. Жалко, что Ваш блок в результате выборов не переступил порог, но особенность выборов в том, что они всегда одинаково непредсказуемы, если, конечно, это демократические и свободные выборы. Сегодня хотелось бы услышать Ваше мнение о дальнейшем ходе внутриполитической жизни. Я также хотел бы знать, что Вы думаете о возможных платформах между внепарламентскими силами и правительством в целом, чтобы мы смогли лучше слышать друг друга.

Левон Ширинян: В конечном итоге атака была остановлена. На мой взгляд, это очень важно, мы сыграли очень важную роль. Могу сказать, что блок работал с исключительной эффективностью. Важно было продолжение революции, стабильность государства и укрепление независимости. Я изложил много подобных мнений, и продолжу их. У нас нет проблем, мы будем поддерживать Ваше правительство.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с консолидацией возможностей, потенциала, а также возможности дальнейшего сотрудничества.