Азербайджан ведет с ЮНЕСКО переговоры по поводу отправки миссии в Агдам, Физули и в Шуши

Во время недавней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле азербайджанская сторона выразила готовность принять миссию ЮНЕСКО в районах, оказавшихся после недавней арцахской войны под контролем Азербайджана и в оккупированном Шуши. Как сообщает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона готова принять миссию ЮНЕСКО.

«Азербайджан призвал организацию ускорить этот процесс. В частности, обсуждались вопросы визита миссии ЮНЕСКО в Агдам (Акна, под контролем Азербайджана), в Физули (Варанда, под контролем Азербайджана) и в Шуши», - сказала Абдуллаева.

Кроме того, пресс-секретарь МИД отметил, что в результате переговоров между Азербайджаном и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев была достигнута договоренность о реализации миссии комиссара по делам беженцев в постконфликтной зоне, находящейся под контролем Азербайджана.

«Азербайджан готов принять миссию Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В настоящее время мы ждем ответа двух организаций о завершении работы, связанной с визитом», - сказала Абдуллаева.