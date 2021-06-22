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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия (ЕК) официально запустила антимонопольное расследование против американской компании Google. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам", - говорится в заявлении.


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