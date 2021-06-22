Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия (ЕК) официально запустила антимонопольное расследование против американской компании Google. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам", - говорится в заявлении.