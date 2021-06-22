Никол Пашинян и Норайр Норикян обсудили возможности консолидации

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами принял председателя партии «Справедливая Армения» Норайра Норикяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян: По мере возможности, я следил за Вашей кампанией и получил хорошие впечатления. Мне очень жаль, что Вы не набрали необходимое количество голосов для прохождения в парламент, но я думаю, что в этом особенность выборов. Важно то, что наши выборы зафиксировали волю нашего народа. Основная повестка дня нашей сегодняшней встречи такова: я хотел бы услышать Ваши идеи относительно дальнейшего политического развития, каковы планы Вашей партии, какими Вы видите отношения между властью и внепарламентскими силами? Как, по какой формуле мы сможем обеспечить консолидацию, которая является важнейшей составляющей для выхода нашей страны из этой сложной ситуации? И что мы можем сделать, чтобы быть взаимно слышимыми? Убежден, что есть много хороших идей, мыслей, возможностей - они теряются в шуме, не находят выхода из шума. Если невозможно урегулировать шум, по крайней мере, надо извлечь из шума рациональное решение, что возможно, упущение которого станет упущением возможности.

Норайр Норикян: Благодарю за приглашение. Честно говоря, независимо от результатов, доверия общества к нам, позвольте мне сказать, что я этот исторический период считаю очень важным в контексте статьи 2 Конституции Республики Армения, с точки зрения реальных настроений, выражаемых нашим народом. Тем не менее, поздравляю наш народ и Вас лично. Надеюсь, что в ближайшие годы и наша законодательная, и исполнительная власть, естественно, с очень сильной и ответственной миссией, проведут глубокие процессы во всех сферах общественной жизни, чтобы совершить прорыв и двигаться вперед.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с консолидацией возможностей, потенциала, а также возможности дальнейшего сотрудничества.

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