Первопрестол приветствует предложение Пашиняна о диалоге с духовными лидерами

В связи с внеочередными парламентскими выборами, прошедшими в Армении 20 июня в 2021 года, Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением. «Арменпресс» представляет заявление Первопрестола.

«Милостью Божией, парламентские выборы, несмотря на всю предвыборную напряженность, острые противоречия, некоторые нарушения, прошли относительно мирно, без серьезных инцидентов.

Для Церкви чрезвычайно важно, чтобы политическая сила, берущая на себя руководство страной, смогла обеспечить и гарантировать пропатриотические решения жизненно важных вопросов, связанных с безопасностью Армении, Арцаха, нашего верного народа, защитой национальной идентичности, ценностей, образования, культуры, общественной солидарности и национальной интеграции и с рядом других проблем. Первопрестол и весь неравнодушный класс нашей Церкви регулярно выражают свою позицию и озабоченность по таким важным вопросам.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает заявление и. о. премьер-министра Николая Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала в деле создания безопасной, процветающей и прогрессивной жизни на Родине, а также о необходимости прекратить в политической сфере ругань и язык вражды. Приветствуется и предложение исполняющего обязанности премьер-министра о диалоге с духовными руководителями. Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда придерживался этих позиций, ожидая, что вновь сформированное правительство предпримет практические, последовательные шаги для реализации своего собственного предложения о сотрудничестве с Церковью, а также для укрепления общественной солидарности.

Духовный класс, сознавая свою миссию и ее значение, особенно в такой кризисной ситуации, должен продолжать делать все необходимое, чтобы наш народ смог преодолеть трудности и проблемы своей жизни. Чтобы эта маленькая независимая часть Родины смогла бы найти в себе силы восстановить свою безопасность и мощь и продолжить свой путь в грядущее.

Мы просим благословения и поддержки Всемогущего Господа для нашей страны, нашего верного народа. Да хранит Господь Армению, наш родной Арцах, и сохранит в мире и процветании».