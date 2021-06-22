Армен Саргсян в онлайн режиме принял участие в Катарском международном экономическом форуме

Президент Республики Армения Армен Саргсян в онлайн режиме принял участие в престижном Катарском международном экономическом форуме «Новые перспективы будущего», который проходит с 21 по 23 июня. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Лидеры со всего мира, ведущие корпорации, руководители международных организаций, лица, принимающие решения в области финансов и экономики, технологий, энергетики и образования, обсудят экономические потрясения, вызванные в этом году пандемией Covid-19, а также инновационные подходы и идеи для их преодоления.

Более 2 000 участников, в том числе: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Руанды Поль Кагаме, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, президент Сенегала Маки Салл и руководители Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации, Международной организации Франкофонии участвуют в этом мероприятии.

Организатором форума является престижное Агентство Bloomberg L.P. & при содействии Bloomberg Philanthropies.

Со вступительным словом выступили эмир Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани и основатель Bloomberg Philanthropies, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В рамках Катарского экономического форума президент Армении Армен Саркисян ответил на вопросы корреспондента Bloomberg Television Саймона Фоксмана.

Полный текст интервью президента на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1056218.html