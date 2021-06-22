Никол Пашинян проводит политические консультации: состоялась встреча с Арамом Саргсяном

По инициативе и. о. премьер-министра Никола Пашиняна проводятся политические консультации с лидерами ряда политических сил. В их рамках Никол Пашинян встретился с лидером партии «Республика» Арамом Завеновичем Саргсяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Арам Саркисян: Поздравляю с очень убедительной победой, желаю плодотворной работы.

Никол Пашинян: Благодарю, рад встрече, спасибо, что приняли приглашение. Хочу сказать, что я следил за вашей кампанией, у меня, честно говоря, сложилось очень хорошее впечатление. Я думал, что партия «Республика» перейдет 5-процентный порог. Но выборы есть выборы, на процесс влияют многие факторы, в первую очередь, есть и определенный фактор непредсказуемости.

Основная тема нашей сегодняшней встречи, касается ваших представлений о внутренней политической жизни, дальнейшем развитии, вашей партии, ваших личных представлений, что предстоит сделать, какими вы видите отношения между партией «Республика», правительством и парламентским большинством. Что вас беспокоит из опыта предыдущего периода, какие у вас есть идеи, чтобы мы совместно могли бы создать более позитивное поле в политической сфере? Чтобы правительство и внепарламентские силы слышали бы дру друга, потому что, я думаю, что слышимость действительно очень важна. Очевидно, что есть идеи, есть предложения, мысли, которые теряются в шуме, и не слышны. Хотелось бы подробнее поговорить об этих темах, чтобы увидеть, насколько наши идеи совпадают.

Арам Саркисян: - Выборы действительно расставили все по своим местам. И сегодня есть три парламентские силы. Я поздравил двух других с приходом в Национальное собрание. Мне кажется, что лучшим вариантом для общего процесса было бы перенести обсуждения на платформу Национального собрания, чтобы попытаться найти общий язык, на котором можно будет говорить, оставить прежнюю риторику, найти формулу вывода страны из этой ситуации.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с консолидацией возможностей, потенциала, а также возможности дальнейшего сотрудничества.

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