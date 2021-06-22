Валентина Матвиенко заявила, что РФ продолжит сотрудничество с новым Парламентом Армении

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия продолжит сотрудничество с новоизбранным Парламентом Армении, выразив надежду, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости», Матвиенко заявила об этом на пресс-конференции.

«Я надеюсь, что и Армения, и новое руководство Армении также будут заинтересованы в продолжении экономического, политического и внешнеполитического сотрудничества с Россией, в том числе и межпарламентского сотрудничества», - сказала Матвиенко.

«Что касается результатов выборов, то они пока предварительные. Вы знаете, что официальные результаты парламентских выборов еще не объявлены, но согласно предварительной информации политические силы, с которыми Россия уже работала в последние годы, с которыми уже налажены рабочие контакты, сотрудничество, в том числе и по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта победили», - заявила председатель Совета Федерации РФ.