Будет создана лаборатория роботостроения и беспилотных летательных аппаратов

Детско-юношеский спортивно-технический центр Еревана им. Ашота Гуляна переименован в «Школу авиамоделизма Еревана им. Ашота Гуляна (Бекора)».

Как сообщает «Арменпресс», решение было принято на 5-м заседании 6-й сессии Совета старейшин Еревана.

«Авиамоделизм» как спорт, как особая сфера для государства, общества, нуждается в развитии и распространении среди детей и подростков, а также среди молодежи и старшего поколения. Для авиамоделизма, а также для развития видов этого спорта, создалась необходимость в организации специализированной общественной организации», - сказал Арман Антонян, член фракции «Мой шаг» Совета старейшин.

На базе школы планируется создать лабораторию дрон-робототехники.

Целью Ереванской школы авиамоделизма является разработка учебных программ по видам авиамоделизма, их популяризации, установление тесного сотрудничества с организациями авиамодельного спорта, клубами, подготовка ереванских спортсменов к участию в международных турнирах, мировых, европейских и в чемпионатах страны. В школе будут разрабатываться дроны и программы обучения робототехнике.

Школа находится в 1-м квартале Нор Норка, по адресу улица Нор Джуга, 1.

Решение было принято 34 голосами «за», 1 голосом «против», воздержавшихся не было.