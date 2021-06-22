Показатели вакцинации снизились

По последним данным, в Армении от COVID-19 вакцинировано 65 719 человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявила заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян. Из них 53 тысячи получили первую дозу, более 12 тысяч уже получили вторую дозу.

Фактически вакцинировано всего около 2% населения. Это означает, что Армения в регионе отстает по вакцинации. «Это очень плохой показатель. Если мы останемся в таком темпе, срок достижения развития коллективного иммунитета и снятия ограничений увеличится, на это уйдут годы», - сказала Гаяне Саакян.

В настоящее время ежедневно вводится около 1 500 доз вакцины, что меньше по сравнению с 2 000 доз в день в прошлом. Это означает, что эффективность вакцинации в стране снизилась. По мнению эксперта, возможно, такая пассивность связана со стабильной эпидемической ситуацией в стране. Когда несколько месяцев назад количество случаев заражения COVID-19 доходило до тысячи в день, то граждане спешили делать прививки. В настоящее время нет резкого увеличения числа случаев заражения, но эксперты прогнозируют рост случаев в ближайшем будущем, учитывая, что скорость репродукции вируса увеличилась.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00. Прививки делаются бесплатно. Вакцины «АстраЗенека» и «Коронавак» предназначены людям старше 18 лет на добровольной основе. Вакцина «Спутник V» предназначена для хронических больных старше 18 лет, медицинских работников от 18 до 54 лет, жителей и сотрудников центров социальной помощи.